Ried warf Nico Wimmer einst sogar raus

„Im Nachhinein ist alles top gelaufen“

Der 1,90-m-Hüne wechselte in die 4. Liga zu Donau Linz. Wo ihn der aktuelle Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner notgedrungen in die Innenverteidigung stellte - was auf Anhieb klappte! „Er war mein Entdecker!“, strahlt Nico, der nun in seiner ersten Bundesliga-Saison prompt zu einem Leistungsträger der Klagenfurter mutiert ist. „Im Nachhinein ist eh alles top gelaufen. Ich freue mich wieder auf Ried und auf die alten Gesichter!“ Und auch auf Freundin Pia und Papa Mario, der als Sportfotograf (siehe Bild!) wieder knipsen wird. Wie’s ausgeht? „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe.“ Bei dem Rep (Oberschenkel) & Markelic (wie berichtet: Transfer zu Innsbruck) fehlen. Die PCR-Tests waren negativ.