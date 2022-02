3G trotz Impfpflicht lässt Ludwig ratlos zurück

Hackers Wunsch nach 2G am Arbeitsplatz wurde nicht entsprochen

Bereits Mitte Jänner sprach sich Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) für eine 2G-Regel am Arbeitsplatz aus. „Ich halte nichts davon, dass am Arbeitsplatz weiterhin 3G, also auch Tests, gelten sollen“, so Hacker damals. Vor damit entstehenden Problemen und vielen Gerichtsverfahren haben in der Begutachtung auch einige Juristen gewarnt. „Bei einer Impfpflicht hört sich dann irgendwann mal die 3G-Regel auf. Denn: Entweder es gibt eine Impfpflicht oder es gibt sie nicht“, so der Stadtrat.