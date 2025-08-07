46-Jähriger verkaufte Anabolika im Hinterzimmer

Warum ihm das bei der Polizei noch nicht eingefallen ist? „Ich hatte vor der Vernehmung kein Frühstück. Ich hab' acht bis neun Stunden nichts gegessen“, sagt der massige Wiener. Bezahlung hätte er auch keine bekommen. Als Zwischenlieferant erhielt der Mandant von Anwalt Michael Jobst seinen Anteil in Testosteron und Co. für den Eigengebrauch. Die tausenden Euro, die bei dem Einzelkaufmann gefunden wurden, seien die Geschäftseinnahmen. Herr Rat stellt das infrage: „Ist das üblich, dass Sie ihre Einnahmen in eine Sporttasche geben?“ – da wurden nämlich 7000 Euro gefunden.