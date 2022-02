Ungeimpften Arbeitslosen droht AMS-Geld-Verlust

Neben der Impfpflicht gilt im Arbeitsleben weiterhin die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Dass es in der Praxis für Ungeimpfte allerdings problematisch sein kann, bestätigte nun AMS-Chef Johannes Kopf. Nicht nur, dass Arbeitssuchende einen Job möglicherweise nicht bekommen würden, weil sie die Spritze verwehren, könnte ihnen sogar auch das Arbeitslosengeld gestrichen werden - was in Einzelfällen sogar schon so ist, wie der AMS-Vorstand am Donnerstag erklärte.