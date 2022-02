Villacherin mit neun Cannabispflanzen erwischt

Ein Gerichtsvollzieher fand am 03. 02. im Zuge seiner Amtshandlung in der Wohnung einer 47-jährigen Frau in Villach mehrere Cannabispflanzen und verständigte die Polizei. Die insgesamt 9, ca 1,1 Meter hohen Pflanzen wurden sichergestellt und beschlagnahmt. Die Frau wird auf freiem Fuße angezeigt.