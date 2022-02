Land Niederösterreich will Update für Grünen Pass!

6200 positive Fälle

Ein neuer Negativrekord an positiven Fällen wurde am Mittwoch indes bei den Neuinfektionen gemeldet. 6200 Befunde kamen an einem Tag neu dazu. Mit Sorge nimmt man das bei den Behörden zur Kenntnis. In den Semesterferien könnten sich die Werte nächste Woche sogar noch verdoppeln und die Welle könnte bei 12.000 täglichen Fällen ihren Peak erreichen. „Unser Ziel muss es trotzdem sein, die Ansteckungszahl so flach wie möglich zu halten“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.