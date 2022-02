Schweiz will Autobahnen mit Solarzellen überdachen

Pilotprojekt im Kanton Wallis

Ein entsprechendes Pilotprojekt soll Anfang 2023 im Kanton Wallis starten. In der Gemeinde Fully will das Unternehmen EnergyPier einen 1,6 Kilometer langen Autobahnabschnitt mit - je nach Größe - zwischen rund 36.500 und 47.000 Solarpaneelen überdachen. In Kombination mit bis zu 508 zusätzlichen Windturbinen könnten sie jährlich 50 Gigawattstunden Strom erzeugen - genug, um dem Unternehmen nach 12.500 Haushalte zu versorgen.