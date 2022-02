EdTech-Einhorn GoStudent baut Führungsposition aus

So will EdTech weltweit noch mehr Familien erreichen

Mit der Übernahme von Tus Media, einem offenen Marktplatz für Nachhilfe, wird GoStudent indessen seinen Zugang zum adressierbaren Markt vergrößern. Tus Media wurde 2011 gegründet und bietet einen offenen Marktplatz für Nachhilfelehrer an, der vier Millionen Schüler bedient. Der erste Dienst des Unternehmens, tusclasesparticulares, ist heute ein führender Marktplatz für die Vermittlung von Schülern und Lehrern in Spanien und in mehreren europäischen und lateinamerikanischen Ländern schnell gewachsen.