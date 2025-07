Willhaben & Co.: Österreicher verdienen Millionen

Österreich liegt damit im EU-27-Ranking von Eurostat im oberen Drittel. „Die Vorreiterinnen und Vorreiter der Second-Hand-Bewegung finden sich insbesondere in den jüngeren Generationen Y und Z“, so Ernst Gittenberger vom JKU-Institut für Handel, Absatz und Marketing. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Studie wider. Rund die Hälfte der Generationen Y und Z verkaufen Gegenstände über Willhaben, Vinted und Co. Bei den Babyboomers ist es nur jeder Fünfte.