Hunde kommunizieren mit Mensch situationsabhängig

In einem weiteren Versuch versteckten die Besitzerinnen jeweils eine Wurst in einer der Boxen und gingen hinaus. Anschließend kam eine von zwei anderen Frauen herein: Die eine hatten die Tiere zuvor als „kooperativ“ kennengelernt, weil sie ihnen Wurst gab. Die andere war eine Art Konkurrentin, weil sie die Leckerei vor ihren Augen selbst gegessen hatte. Das Ergebnis: Die 23 Hunde zeigten den „kooperativen“ Zweibeinerinnen dreimal so oft, in welcher Kiste die Wurst war. Vor der anderen Frau vermieden sie, die Koste auch nur anzusehen.