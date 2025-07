Kanzler: „Belastungsgrenze am Brenner erreicht!“

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hofft bei seinem Amtsantrittbesuch in Rom auf eine „politische Lösung“ in Sachen grenzüberschreitendem Transitverkehr. „Der Brenner ist ein Thema, das uns in besonderem Maß beschäftigt, weil Tirol stark von den Lkw-Durchfahrten betroffen ist.“