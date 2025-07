Revolutioniert Ferrari heimlich seinen SF-25?

Die offiziell angekündigten Filmaufnahmen dürften vor allem als Gelegenheit dienen, das neue Setup über 200 Kilometer hinweg unter realen Bedingungen zu testen - mit beiden Stammfahrern am Steuer. Die Hinterradaufhängung kommt in Mugello zum ersten Mal zum Einsatz. In Kombination mit dem neuen Unterboden erhofft man sich ein spürbares Update für die zweite Saisonhälfte. Sollte das Paket bei Leclerc und Hamilton auf Zustimmung stoßen, ist ein Renndebüt bereits beim Grand Prix von Belgien von 25. bis 27. Juli in Spa möglich.