Kickl: Van der Bellen soll nicht unterschreiben

Am kommenden Donnerstag wird die bevorstehende Corona-Impfpflicht auch den Bundesrat passieren. FPÖ-Chef Herbert Kickl klammert sich daher in seinem Ansinnen, das Vorhaben noch zu verhindern, an den letzten gesetzmäßigen Strohhalm. Er appellierte an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, seine Unterschrift unter dem Gesetz zu verweigern. Sollte er dies nämlich tun, stünde Österreich „auf einer Stufe mit autoritär regierten Staaten.“