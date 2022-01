Kickl mahnt VdB: „Impfkritische Experten anhören“

Am 3. Februar wird das Gesetz zur Einführung der Impfpflicht ab Februar im Bundesrat beschlossen. Bevor es dann endgültig in Kraft treten kann, muss es noch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterschrieben werden. FPÖ-Chef Herbert Kickl appellierte am Freitag an das Staatsoberhaupt, vorher noch mit impfkritischen Ärzten und Juristen Gespräche zu führen. „Dieses Gesetz ist keines wie jedes andere, das zur Unterschrift auf dem Schreibtisch des Präsidenten landet. Daher muss auch Van der Bellen das gesamte Spektrum der Expertenmeinungen anhören, bevor das Gesetz in Kraft tritt“, betonte Kickl.