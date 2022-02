Vertrag zur Nutzung von Kärntens Seen signiert

Im Jahr 2001 hat Kärnten zehn Seen (Wörthersee, Ossiacher See, Millstätter See, Weißensee, Brennsee, Afritzer See, Längsee, Pressegger See, Baßgeigensee und Falkertsee) an die Österreichischen Bundesforste übertragen, dafür Rechte eingeräumt bekommen.