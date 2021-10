Pachtverträge von zehn Kärntner Seen verlängert

Pachtvertrag verlängert

Bei den zehn Seen handelt es sich um folgende Seen: Wörthersee, Ossiacher See, Millstätter See, Weißensee, Brennsee, Afritzer See, Längsee, Pressegger See, Baßgeigensee und Falkertsee. Im Gespräch mit den Bundesforsten ist es gelungen, den Pachtvertrag auf weitere zehn Jahre zu verlängern.