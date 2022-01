FPÖ: „Aktionstag“ als Protest gegen Corona-Regeln

FPÖ: Demo-Verbot in Shopping-Meilen oder Hauptverkehrsrouten gefordert

In Sachen Demos fordert die FPÖ seit Jahren eigene Zonen und ein Verbot etwa in Shopping-Meilen oder auf Hauptverkehrsrouten. Das gelte auch für die Corona-Demos, an denen FPÖ-Vertreter teilnehmen, wurde am Dienstag versichert. Diese sollten etwa nur mehr am Heldenplatz stattfinden dürfen. Zuletzt war bei diesen Kundgebungen auch meist am Ring demonstriert worden, was für oft stundenlange Sperren sorgte.