ÖVP-Rebellin Sachslehner abgewählt – zieht den Hut

Will sich noch nicht ganz verabschieden

Trotz ihres politischen Rückzugs kündigte Sachslehner an, sich weiterhin gesellschaftspolitisch engagieren zu wollen. In den kommenden Tagen erscheint ihr drittes Buch, in dem sie sich kritisch mit dem Feminismus auseinandersetzt. Auch weitere Projekte seien geplant, wie sie auf X mitteilte.