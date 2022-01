Geschäftstreibende verärgert über 2G und Demos

Doch die Verordnung der Bundesregierung ist nicht die einzige Corona-Begleiterscheinung, die den Händlern in Bregenz in den vergangenen Wochen zugesetzt hat: Die Demonstrationen in der Innenstadt sorgen ebenfalls für deutliche Umsatzrückgänge. „Aufgrund der Straßenblockaden ab 14 Uhr durch die Demonstranten sind die Geschäfte auf motorisiertem Wege nicht mehr zu erreichen. Die Innenstadt ähnelt in diesem Zeitraum einer Geisterstadt“, klagt Sagmeister. Inzwischen hätten sich sogar einige Händler entschieden, ihre Geschäfte bereits am Samstagmittag zu schließen - ein Offenhalten würde sich wirtschaftlich einfach nicht rentieren.