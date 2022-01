Demos: Nepp will Kickl auf Heldenplatz verbannen!

„Krone“: Herr Nepp, FPÖ-Chef Herbert Kickl droht eine Strafe, weil er sich bei einer Demo nicht an die Coronamaßnahmen gehalten hat. Gegen die Impfpflicht will er auch verstoßen. Heißt es nicht von der FPÖ immer: Wer in unserem Land leben will, hat sich an unsere Gesetze und Regeln zu halten?

Dominik Nepp: Ja, und wer Gesetze beschließt, muss auch die Verfassung einhalten. Und wenn die Gesetze der Verfassung widersprechen, das haben wir oft gesehen, dann bin ich mir sicher, dass auch Herbert Kickl das durchjudizieren wird. Und man wird sehen, wer recht behält. Er oder der Gesetzgeber.