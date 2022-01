NATO versichert: Keine Kampftruppen für Ukraine

Waffen und defensive Militärausrüstung wird an die Ukraine geliefert, NATO-Kampftruppen schließt Generalsekretär Jens Stoltenberg aber auch im Falle eines russischen Einmarsches aus. „Wir haben keine Pläne, NATO-Kampftruppen in der Ukraine einzusetzen“, sagte der Norweger am Sonntag der BBC.