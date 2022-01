Zusätzliche NATO-Truppen? Ungarn lehnt ab

Ungarn verfüge über eine derartige nationale Armee und derartige nationale Fähigkeiten, dass sich das Land aktuell nicht auf ausländische Kräfte und Truppen verlassen müsse. Die Anzahl der an die ukrainische Grenze stationierten russischen Truppen würde es nicht ermöglichen, dass Russland innerhalb von Tagen mittels einer groß angelegten Operation in der Ukraine einmarschiere, fügte Minister Tibor Benkö in einem Radiointerview am Freitag hinzu. Der Minister erinnerte weiters an die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung des Konflikts, weil die Ukraine Ungarns Nachbar und Ungarn NATO-Mitglied sei. Die Ukraine sei hingegen noch nicht reif für eine Mitgliedschaft in der Militärallianz.