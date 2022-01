Russland will keinen Krieg mit der Ukraine

„Bereitschaft zu Investitionen würde sinken“

Deutschland will im Gegensatz zu den USA und Großbritannien sein Botschaftspersonal in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zunächst nicht abziehen. „Wenn wirtschaftliche Akteure das Gefühl haben, die Lage in der Ukraine sei insgesamt unsicher oder instabil, wird die Bereitschaft zu Investitionen sinken, sagt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Tageszeitung „Ouest-France". Das würde Russlands Präsident Wladimir Putin in die Karten spielen.