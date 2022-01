Haus von Campingplatz im Lechtal stand in Flammen

Gegen 3.45 Uhr in der Früh heulten in Vorderhornbach die Sirenen. Beim Eintreffen der heimischen Feuerwehr stand das erst im Sommer vergangenen Jahres um einen Zubau ergänzte Gebäude bereits in Flammen. Benachbarte Wehren wurden umgehend nachalarmiert. Die Löscharbeiten dauerten bis zum späteren Morgen, da sich im großteils aus Holz errichteten Gebäude immer wieder Feuer in den Zwischenböden entwickelte.