Mann (59) wollte in Tirol Streit schlichten - tot

Ein Streit in einer Bar in Wörgl in Tirol endete am Donnerstagabend - wie erst jetzt bekannt wurde - in einer Tragödie. Ein 59-jähriger Türke, der seinen Neffen (32) offenbar zähmen wollte, wurde von diesem zur Seite gestoßen und fiel unglücklich gegen einen Tisch. Der Onkel starb noch an Ort und Stelle.