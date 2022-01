Kein Gegenkandidat: Dornauer bleibt Bürgermeister

Auch ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf bleibt Ortschef

Dieselbe angenehme Situation wie Dornauer findet übrigens Tirols ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf vor: Auch er muss sich in der Ötztaler Gemeinde Umhausen mit keinem Gegenkandidaten auseinandersetzen, wird Bürgermeister bleiben und kann damit seine bereits fünfte Amtsperiode in Angriff nehmen, teilte die Landes-ÖVP der APA mit. Wolf ist bereits seit 1998 Ortschef von Umhausen. Es ist das erste Mal, dass das Polit-Urgestein ohne Gegenkandidaten in seiner Heimatgemeinde bleibt. In Umhausen kandidiert neben jener Wolfs noch eine weitere Liste.