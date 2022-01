Siegfried Wolf: Multimillionär mit Gemeindewohnung

„Gemeindewohnungen sind Mietwohnungen der Stadt Wien. Sie zeichnen sich durch leistbare Mieten und unbefristete Mietverträge aus. Außerdem sind keine Provision und größtenteils keine Eigenmittel zu bezahlen“, heißt es auf der Website der Wohnberatung Wien. Gemeindewohnungen sind damit ein soziales Angebot für Menschen, denen es finanziell eher nicht so gut geht. Denn Wohnraum für die kleine Geldbörse ist in der Bundeshauptstadt Mangelware. Ganz und gar nicht darauf angewiesen sind Millionäre, würde man meinen. Doch nun ist bekannt geworden, dass MAN-Investor Siegfried Wolf, der selbst über ein Immobilien-Imperium verfügt, bis vor Kurzem eine Gemeindewohnung in Favoriten hatte.