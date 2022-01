Jagd-Causa um Siegfried Wolf wird zum Krimi

Durch diese Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft ist klar: Die Causa wird sich noch mehr in die Länge ziehen, denn die Gemeinde, die sich keines Fehlers bewusst ist, will nun zum Landesverwaltungsgericht ziehen. In Bad Gleichenberg eher selten: Alle Fraktionen ziehen an einem Strang. Ob sie am Ende die Oberhand behalten oder die Befürworter von Siegfried Wolf, das ist offen.