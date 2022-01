Steuer-Causa Wolf: Finanzbeamtin suspendiert

Wie am Dienstag berichtet, hat es im Dezember Hausdurchsuchungen bei Wolf, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen des Verdachts der Korruption ermittelt, und der ebenfalls beschuldigten Finanzbeamtin. Diese soll in einen Deal im Gegenzug für einen lukrativeren Posten involviert gewesen sein, so der Vorwurf.