Lockerungs-Bremse | Kurz kein Pfau

Lockerungs-Bremse. Auch wenn die Neuinfektionszahlen in schwindelerregende Höhen explodieren, wird der Ruf nach Lockerung der Corona-Regeln immer lauter. Die Wirtschaft fordert die Rücknahme der 2-G-Regel im Handel, die Wissenschaft steht auf der Bremse. Man müsse unbedingt den Höhepunkt der Omikron-Welle abwarten, erst dann könne man lockern. Viele Argumente werden auch für die Aufrechterhaltung der viel kritisierten 22-Uhr-Sperrstunde ins Treffen geführt. Die Politik ist uneinig. Aus manchen Ländern kommen deutliche Signale für Öffnungen, unter anderem aus dem seit vielen Monaten sehr vorsichtige Wien dagegen klare Plädoyers für das Beibehalten von 2 G. Grundsätzlich ist ja das Bild, das unsere Politik in Sachen Corona-Bewältigung abgibt, ein zunehmend schlechtes. Dem widmet sich in der heutigen „Krone“ auch unser Innenpolitiker Klaus Knittelfelder in seinem Kommentar, in dem er einen Corona-U-Ausschuss thematisiert. So ein Ausschuss hätte viel zu behandeln - von der „holprigen Impfstoffbeschaffung“ über die „teils undurchsichtigen Milliardenhilfen“, schreibt Knittelfelder und setzt fort: „Ganz zu schweigen von allgemeinen Entscheidungsprozessen“. Ja, da gäbe es wirklich viel aufzuarbeiten. Aber, da macht sich unser Autor wenig vor - so ein Ausschuss scheint „kaum wahrscheinlicher als ein WM-Sieg Österreichs in Katar“. Dazu muss man wissen: Knittelfelder ist beim Fußball ähnlich kundig wie bei der Innenpolitik. Und so dürfte er mit seiner Prognose ins Tor treffen.