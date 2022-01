Cystische Fibrose: Zäher Schleim in den Organen

Personalisierte Medizin und komplexe Betreuung

Heilmittel für CF gibt es bislang noch keines. Die Therapie basiert in erster Linie darauf, die Symptome in den verschiedenen Organen mit unterschiedlichen Maßnahmen zu behandeln. Dies beginnt ab Diagnoseerstellung im Säuglingsalter. Seit 10 Jahren stehen - ab verschiedenen Altersstufen - auch Medikamente (CFTR-Modulatoren) zur Verfügung, die die Störung im Salz-Wasser-Haushalt teilweise reparieren können. „Um die komplexe Betreuung für die Patienten adäquat zu ermöglichen, ist ein multidisziplinäres Team unumgänglich. Dazu gehören neben den Medizinern, Physiotherapeuten, Diätologen, Bioanalytiker, Pflegekräfte, Psychologen. Erst die Kombination ihres spezialisierten Wissens sowie der regelmäßige Austausch zwischen diesen Berufsgruppen ermöglicht eine optimale Umsetzung der Puzzlesteinchen der personalisierten Therapieoptionen für alle Betroffenen“, so Dr. Renner.