Schwanen-Ei gestohlen und erfolgreich ausgebrütet

Tierleid blieb nicht unbemerkt

Zum Glück blieb das Tierleid nicht unbemerkt und wurde der Behörde gemeldet. Mithilfe des Kremser Tierheims beschlagnahmte die Amtstierärztin den Schwan. In einer Wildtierstation wird er nun behutsam auf ein Leben in der Freiheit vorbereitet. Ob das gelingt, ist aber noch unklar. Der Vogel ist auf den Menschen geprägt, hat kaum Muskulatur und wurde völlig falsch ernährt. „Es ist ein Verbrechen, was dem armen Schwan angetan wurde. Wir hoffen, dass er noch ein artgerechtes Leben führen kann“, sind seine Betreuer verärgert.