Direkte Verbindung vom Waldviertel zum Flughafen

„Wer Pendler dazu bewegen möchte, in Zukunft vermehrt auf die Öffis umzusteigen, muss glaubwürdige und praktische Alternativen zum Auto anbieten“, nimmt Verkehrsexperte Matthias Nagler vom ÖAMTC nun Stellung zu dem geplanten Großprojekt. Ganz auf die Schiene will er sich freilich nicht verlassen: „Die wachsende Bevölkerung im Ballungsraum Wien braucht ein Gesamtkonzept aus öffentlichen Verkehrsmitteln, Radschnellwegen und hochrangigen Straßen“, so Nagler.