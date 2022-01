25.610 Neuinfektionen und neun weitere Todesfälle Kopieren

7127 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden in Wien gemeldet. 4329 waren es in Oberösterreich, 4000 in Niederösterreich und 3729 in der Steiermark. In Tirol wurden 2118 weitere Infektionen gemeldet, gefolgt von Salzburg mit 1524 und Kärnten mit 1192 neuen Fällen. 947 Corona-Neuinfektionen gibt es in Vorarlberg und 644 im Burgenland.