Opferstock-Dieb in Tirol auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Italiener (63) in der Stadtpfarrkirche in Landeck in Tirol am Montag. Der Mann wurde beobachtet, wie er Geld aus dem Opferstock fischte. Bei der Einvernahme durch die sofort angerückte Polizei gestand er insgesamt 21 derartige Beutezüge.