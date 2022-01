Gute Noten für „Supraland Six Inches Under“

In dem Titel, den der Entwickler als Mix aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen beschreibt, schlüpft man in die Haut eines Helden in Däumlingsgröße, der in einer bunten, aus allerlei Hausrat gestalteten Spielwelt nach Geheimnissen und neuen Fähigkeiten sucht und so, ähnlich wie in „Metroid“, nach und nach neue Gebiete erreicht.