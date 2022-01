WHO: Pandemie-Ende nach Omikron-Welle „plausibel“

Prognose: Bis März 60% im Großraum Europa mit Omikron infiziert

Nach Einschätzung der WHO könnten sich bis März 60 Prozent aller Menschen im Großraum Europa mit der Omikron-Variante infiziert haben. Die WHO Europa, die ihren Sitz in Kopenhagen hat, ist zuständig für 53 Länder und Gebiete nicht nur in Europa, sondern auch in Zentralasien.