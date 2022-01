So kritisch kann eine Infektion mit Omikron sein

Omikron hat die vorangegangene Delta-Variante in Europa bereits als dominante Form abgelöst. Zunehmend gelangt die Wissenschaft an immer mehr Erkenntnisse der Mutation. Was sicher scheint: Omikron verbreitet sich zwar besonders schnell, schwere Verläufe sind aber seltener. Im Podcast „Coronavirus-Update“ des NDR fasst Virologin Sandra Ciesek zusammen: Nie sei das Risiko, sich zu infizieren, größer gewesen - zugleich sei das Risiko für eine schwere Erkrankung, wenn man geimpft oder geboostert sei, niedrig wie nie.