Drosten: Nicht sicher, dass Omikron mild bleibt

Virologe Keppler hält Bezeichnung „mild“ für „brandgefährlich“

Der Münchner Virologe Oliver Keppler meinte angesichts der hochansteckenden Variante: „Die häufig zu lesende Einordnung als ,mild‘ halte ich für brandgefährlich“. In den USA sehe man ein „monströses Infektionsgeschehen mit bis zu einer Million neuer Infektionsfälle am Tag“. Dort seien mehr Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern als jemals zuvor in der Pandemie. „Und auch die Todesfallzahlen nehmen in den letzten Wochen wieder deutlich zu. Das ist nun alles andere als ,mild‘“, so Keppler.