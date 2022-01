Sorge und Hoffnung | Kickl gegen VdB

Kickl gegen VdB. Tritt er an oder nicht? Im Herbst wählt Österreich den Bundespräsidenten. Fast alle Insider rechnen damit, dass Alexander Van der Bellen sein Amt „verteidigen“ möchte. Und die Wahl auch gewinnt. In der ORF-Pressestunde wurde SPÖ-Nationalrats-Vizepräsidentin Doris Bures, die immer wieder als mögliche rote Kandidatin gehandelt wird, neuerlich zu einem Antreten befragt. Und sie bekräftigte dabei die SPÖ-Position, Van der Bellen zu unterstützen, wenn er wieder ins Rennen geht. In diesem Fall rechnet man auch damit, dass die ÖVP auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Bleibt also die FPÖ. Dazu meint in seinem heutigen „Krone“-Kommentar Claus Pándi: „Das wäre ein Fressen für die Freiheitlichen. Die FPÖ alleine gegen alle anderen. Die Paraderolle für Herbert Kickl.“ Und Kickl könne dabei nur gewinnen, wie Pándi meint: „Nicht das Amt, aber an Aufmerksamkeit.“ Denn ein Scheitern bei der Wahl des Bundespräsidenten wäre für Kickl nicht tragisch. Pándi: „Im Gegenteil. Mit einer Niederlage könnte er als Verlierer gegen die Mächtigen für die Nationalratswahlen seine Anhänger richtig mobilisieren.“ VdB gegen Kickl - na, das könnten TV-Duelle werden!