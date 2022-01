Viele schauen bei Long Covid durch die Finger

Omikron sorgt wohl für viele weitere Fälle

Aus Sorge um die eigene Existenz würden viele versuchen, einfach weiterzumachen. Nur Stunden zu reduzieren und vermehrt auf Home-Office zu setzen sei dabei aber „kein Dauerzustand“, so Stingl gegenüber Ö1. Es gebe aber auch genug Leute, die generell nicht mehr arbeitsfähig sind. Auch wenn genaue Zahlen fehlen, zeichnen Schätzungen dabei ein düsteres Bild. In der Omikron-Welle könnten schließlich bis zu 20 Prozent der Bevölkerung an Covid-19 erkranken.