Bald Anerkennung von Corona als Berufskrankheit?

Derzeit sei es so, dass die Unfallversicherung eher „restriktiv“ vorgehe, was die Einstufung einer Corona-Infektion als Berufskrankheit angeht, so Panhölzl. Eine Einstufung als solche ist derzeit überhaupt nur für bestimmte Berufsgruppen möglich, in denen Infektionskrankheiten als Berufskrankheiten gezählt werden können - nämlich für sogenannte „Registerbetriebe“ wie Gesundheitseinrichtungen und verwandte Einrichtungen (Pflegeheime, Labore, Apotheken, etc.).