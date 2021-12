„Tausende werden langfristig arbeitsunfähig sein“

„Das Quälendste ist, nicht zu wissen, wann und ob man wieder gesund wird“, beschreibt Alexa Stephanou ihre Situation und jene von Zigtausenden an Long Covid erkrankten Menschen in Österreich. Die 38-Jährige aus der Leopoldstadt infizierte sich im März 2020 mit Corona, erkrankte - wie zehn Prozent der „Genesenen“ - infolge des Virus an Long Covid: „Bei mir äußert es sich in einer Mischung aus Atembeschwerden, Erschöpfung, Tinnitus und ständigem Krankheitsgefühl.“