Mehr Frauen als Männer von Long Covid betroffen

Eine groß angelegte Tiroler Studie hat jene im Fokus, die eine Corona-Infektion daheim auskuriert haben, aber noch lange an den Folgen leiden. Mehr als 3000 Betroffene haben dazu ihre Erfahrungen geschildert. Es hat sich gezeigt, dass mehr Frauen als Männer an Long Covid leiden und die Symptome in der Akutphase die Genesungsdauer wesentlich beeinflussen.