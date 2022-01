Grüne Schulden für mehr atomare Energie?

Schon seit Monaten tobt in der EU die Debatte darüber, was mit den Schuldenregeln passiert, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. Österreich gehört zu jenen Ländern, die vehement auf die Rückkehr zu strengen Vorgaben pochen, andere Staaten wollen die Regeln jedoch aufweichen, etwa für den Klimaschutz. Vor allem Frankreich, das sich ja auch federführend bei der Taxonomie-Verordnung für die Aufnahme der Atomkraft als grüne Energie einsetzte, will, dass Ausgaben für den Klimaschutz aus den europäischen Schuldenregeln ausgeklammert werden.