So protestiert Österreich gegen EU-Klimapolitik

Prozess „bedenklich und undemokratisch“

Und schließlich geht es noch um den Prozess an sich, der, so der heimische Einwand, „bedenklich und undemokratisch“ sei. Mit dem so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit versteckten Papier vom 31. Dezember habe die Europäische Kommission gezeigt, dass sie sich selbst im Klaren sei, dass der vorgelegte Entwurf nicht gut sei. Mit dem nachträglichen „Hineinschummeln“ der Nuklearenergie in die Taxonomie erfülle Brüssel „die Wünsche der Atom- und Gaslobby in Europa. Aber nützt den Menschen und dem Klima nicht.“