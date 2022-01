Foda: „Wir könnten morgen gegen Wales spielen!“

Die Corona-Plage ließ Spielerbeobachtungen im Ausland seit der EURO kaum zu - Teamchef Franco Foda schaute seinen Mannen daher nur via TV-Kastl auf die Beine. Auf der Mattscheibe sah er zuletzt auch den Pannen-Elfer von Florian Kainz beim Cup-Aus der Kölner Dienstag gegen den HSV. „So was hab ich noch nie gesehen, aber der Fußball schreibt eben immer wieder neue Geschichten“, schmunzelt Foda. Heute ist aber Schluss mit dem „Patschenkino-Scouting“, Foda sitzt bei Frankfurts Heimspiel gegen Bielefeld auf der Tribüne. „Ist mit Frankfurt natürlich abgesprochen, Spielbeobachtungen sind in diesen Zeiten auch nicht so einfach“, sagt der Teamchef. Gegen Bielefeld sind auch nur 1000 Zuschauer im Deutsche Bank Park zugelassen. „Eigentlich war’s wegen Omikron nicht geplant, nach Deutschland zu fliegen. Aber ich hab einen Direktflug, daher hab ich mich dazu entschlossen. Ich selbst bin dreimal geimpft, möchte aber natürlich niemanden anstecken.“