Radfahrer (64) stürzte nach Kollision mit Pkw

Der Radfahrer stand an der roten Ampel an der Kreuzung Pembauerstraße-Reichenauerstraße. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Radfahrer los und wollte geradeaus in die Pembauerstraße fahren. Zur selben Zeit fuhr links neben dem Radler ein Pkw und bog nach rechts in die Reichenauerstraße ab. Dabei streifte er den 64-Jährigen. ieser kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.