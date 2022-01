Kammerschauspieler feiert 80er mit einer Premiere

Nach der Matura ging er an die Schauspielschule, die er nach eineinhalb Jahren abbrach, weil ihn der Ruf des Burgtheaters ereilte: „Mir wurde aber schnell klar, dass ich dort keine größeren Rollen bekommen werde, und ich wollte nicht wie so manche Kollegen beim Schnaps in der Kantine verkommen. Also bin ich in die Provinz.“