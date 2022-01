Tourismusregionen ziehen nun an einem Strang

Nach der Fusionierung gliedert sich Kärnten nun in insgesamt neun Tourismusregionen. Eine davon ist die Region Katschberg – Lieser-Maltatal. „Seit Anfang des Jahres treten wir gemeinsam als eine Region auf. Krems, Gmünd, Malta, Trebesing und Rennweg am Katschberg haben einiges für den Tourismus zu bieten“, sagt Markus Ramsbacher, der Geschäftsführer der neuen Tourismusregion: „Die vielen Angebote, die in den fünf Gemeinden zu finden sind, sind jetzt vernetzt.“